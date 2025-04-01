Азійські акції пішли вгору слідом за нічним підйомом на Волл-стріт, а золото встановило новий історичний рекорд у передчутті так званого «дня визволення», запланованого Дональдом Трампом на 2 квітня. Про це інформує Reuters.
Ринки тримають рівновагу напередодні «дня визволення США»
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Очікування тарифів
За даними видання, фінансові ринки завмерли в очікуванні деталей щодо нових тарифів, які Сполучені Штати можуть оголосити вже завтра. Азійські біржі відчули полегшення 1 квітня після складного березня, коли побоювання ескалації торговельної політики Трампа викликали занепокоєння щодо можливої стагфляції чи навіть економічного спаду в США.
Рух на біржах
Американський індекс S&P 500 31 березня додав 0,55%, перервавши триденний спад, хоча ф’ючерси на нього згодом просіли на 0,54%. «Ринки США зараз відображають сподівання на уповільнення економічного зростання й скорочення доходів компаній. Проте вони не готові до повноцінної рецесії. Якщо ж економіка Штатів зануриться в спад, американські акції можуть втратити ще 10% вартості без особливих зусиль», — зазначає Тоні Сікамор, аналітик IG.
Стабільність із напругою
Поки що регіональні ринки отримали коротку передишку, але невизначеність щодо масштабів і наслідків тарифів тримає інвесторів у напрузі напередодні анонсованого Трампом «дня визволення».
Коментарі - 1
от здравого смысла…