Курс валют на 1 квітня: долар в банках втратив 7 копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 7 копійок, а у продажу на 2 копійки. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 2 копійки у купівлі та у продажу. Євро у покупці втратило 5 копійок, а у продажу 3 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,72 грн. Євро купують за 44,60 грн, а продають за 45,20 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,30−41,40, євро — 44,90−45,10 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,33−41,37 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,66−44,69 грн/євро.

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