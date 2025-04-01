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1 квітня 2025, 10:44

Міжнародний ринок: Долар США зміцнюється до євро, стабільний щодо фунта

Долар США зміцнюється до євро на торгах у вівторок, стабільний до фунта стерлінгів і дешевшає в парі з ієною.

Долар США зміцнюється до євро на торгах у вівторок, стабільний до фунта стерлінгів і дешевшає в парі з ієною.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниВалютний ринокРозрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,02%, ширший WSJ Dollar Index — 0,03%.
Фото: depositphotos

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Валютний ринок

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,02%, ширший WSJ Dollar Index — 0,03%.

Увага трейдерів у вівторок спрямована на попередні дані щодо динаміки споживчих цін у єврозоні за березень, які будуть оприлюднені сьогодні.

Консенсус-прогноз аналітиків передбачає уповільнення темпів інфляції в регіоні до 2,2% із 2,3% у лютому, за даними Trading Economics.

Німецька статистика, опублікована напередодні, показала ослаблення інфляції у країні до мінімуму за шість місяців. Зростання споживчих цін у Німеччині, гармонізованих зі стандартами Євросоюзу, у березні сповільнилося до 2,3% у річному вираженні з 2,6% місяцем раніше.

Президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард заявила французькій радіостанції France Inter у понеділок, що боротьба з інфляцією все ще продовжується.

Валютні торги

Пара євро/долар на ранок вівторка торгується на рівні $1,0804 порівняно з $1,0816 напередодні. Курс фунта становить $1,2915 проти $1,2917 на закриття попередньої сесії.

Вартість долара в парі з ієною знизилася до 149,86 єни порівняно зі 149,97 єни на закриття ринку у понеділок.

Курс американської валюти до юаня збільшився до 7,2784 юаня проти 7,2656 юаня напередодні.

Австралійський долар трохи зміцнюється після рішення ЦБ про збереження ключової ставки на колишньому рівні. Резервний банк Австралії (RBA) зберіг ставку на рівні 4,1% за підсумками засідання у вівторок. Рішення співпало із консенсус-прогнозом аналітиків, за даними Trading Economics.

Вартість австралійської нацвалюти підвищилася до $0,6253 із $0,6247.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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