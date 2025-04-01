Smart Money націлені на Bitcoin, XRP, Dogecoin і Yeti Ouro

Інвестори, що спеціалізуються на «розумних грошах», зміщують фокус на кілька ключових цифрових активів, оскільки ринкові умови розвиватимуться до 2025 року. Біткойн (BTC), XRP , Dogecoin (DOGE) і новачок Yeti Ouro (YETIO ) привертають увагу інституційних та роздрібних інвесторів з різних стратегічних причин.

Нещодавні цінові зміни та етапи розвитку підкреслюють, чому саме ці активи виділяються на все більш переповненому крипторинку.

Прогнозування ціни біткоїна: Технічні індикатори сигналізують про змішані перспективи

Останнім часом ціна біткоїна зазнала значної волатильності, впавши на 30% від свого ATH, а потім відновившись на 10% від тижневого мінімуму в $76 600. Трейдери відзначають, що ціна біткоїна дуже чутливо реагує на глобальні економічні зміни та регуляторні кроки. Обсяги торгів знижуються вже три тижні поспіль, що вказує на послаблення імпульсу в межах поточного діапазону. Індекс RSI показав ведмежу дивергенцію з березня по листопад 2024 року, натякаючи на можливу втому ринку.

Падіння на фондовому ринку призвело до падіння BTC з максимуму в $84 000 до близько $80 000. Однак кращі очікування щодо зниження ставок, засновані на критично важливих економічних даних, покращили короткострокову ліквідність BTC. Це дозволило йому відокремитися від акцій і швидко відновитися. Якщо ціна біткоїна прорветься вище діапазону $83 000-$84 000, вона може сягнути $92 000.

Ціна XRP відновлюється після тестування критичної підтримки

Технічні індикатори показують змішані сигнали для XRP. Хрест смерті 11 березня підштовхнув ціни до рівня підтримки $1,90, перш ніж золотий хрест на лінії MACD спровокував відскок. Актив протестував опір на рівні $2,1647 перед тим, як прорватися в новий торговий діапазон. XRP перебуває у фазі консолідації, оскільки інвестори очікують на оновлення регуляторних норм та можливе схвалення ETF, які можуть залучити $5 млрд, якщо санкції будуть введені наприкінці 2025 року.

Ціна XRP підскочила на 20% до $2,10 з мінімуму в $1,90 після падіння на 30% з $3,10. На його ціну сильно впливають регуляторні питання — особливо нещодавні спроби класифікувати його як товар, подібно до BTC/ETH.

Прогноз цін на Dogecoin: DOGE зберігає лідерство серед мем-монет

DOGE продовжує домінувати в секторі мем-монет, незважаючи на ринкові коливання. Прогнози цін на березень 2025 року вказують на потенційний максимум в $0,3296 і мінімум в $0,10100, а середні ціни коливаються в районі $0,1600. Квітневі прогнози припускають, що ціна Dogecoin може досягти $0,3437.

Ефективність Dogecoin залишається унікально чутливою до впливу соціальних мереж, особливо з боку давнього прихильника Ілона Маска. Незважаючи на цей зовнішній фактор, DOGE встановив більш стабільний рівень технічної підтримки, ніж нові монети-меми. Обсяги торгівлі вказують на інституційну залученість, оскільки минулого місяця кити Dogecoin, що володіють від 10 до 100 мільйонів монет, накопичили понад 750 мільйонів DOGE. Це відбувається на фоні покращення настроїв роздрібних покупців на всьому крипторинку.

Yeti Ouro привертає увагу завдяки інтеграції з іграми

YETIO набув популярності завдяки попередньому продажу на етапі 3, який зібрав понад $3 085 990,38 по ціні $0,024 за токен. На відміну від багатьох спекулятивних активів, Yeti Ouro базується на зростаючому ігровому секторі web3 (зростання 30% CAGR з 2025 по 2030 рік). Він пропонує перевірену SOLIDProof безпеку і слідує структурованій дорожній карті, що включає майбутні лістинги на провідних біржах і запуск мультиплатформних P2E-ігор. Проект має обмежену пропозицію в 1 мільярд токенів з механізмами дефляції.

Фактична утиліта YETIO базується на грі на базі Unreal Engine 5 — YetiGo. Вона забезпечує захоплюючий досвід перегонів на кураторських потойбічних трасах, що дозволяє заробляти під час гри! Команда розробників об'єдналася зі студією світового класу, відомою своєю роботою над такими культовими іграми, як Call of Duty, Spider-Man, The Witcher та Dead Space. Щоб ще більше підсилити враження від гри, над її звуковим супроводом працюють відомі звукорежисери, які співпрацювали з такими номінантами на Греммі, як Major Lazer, «Вибz Картель» та Kabaka Pyramid. Прокрутіть вниз, щоб побачити офіційне представлення головного героя гри, а також ексклюзивний погляд на надсучасну графіку.

Таке поєднання розважальної корисності і дефляційної токеноміки позиціонує YETIO як потенційний актив з високим потенціалом зростання з поточного фундаменту в $0,024.

Висновок

Інвесторам, які прагнуть диверсифікувати свій портфель, варто розглянути можливість додавання YETIO в свій портфель, при цьому ранні інвестори отримають 100% рентабельність інвестицій в результаті зростання ціни від Стадії 1 до Стадії 3. Унікальна ігрова утиліта і дефляційна токеноміка вигідно відрізняють YETIO від інших активів. Однак, як і у випадку з усіма криптоінвестиціями, обмежте свій ризик лише тим, що ви можете дозволити собі втратити, і уважно стежте за етапами розвитку проекту, перш ніж вкладати значний капітал.

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