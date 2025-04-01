Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 540 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 9156 770 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
1 квітня 2025, 8:13
Втрати ворога за 31 березня: 1540 російських окупантів, 9 танків та 2 ракети
Втрати ворога
- особового складу — близько 916770 (+1540) осіб,
- танків — 10505 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 21856 (+37) од,
- артилерійських систем — 25552 (+15) од,
- РСЗВ — 1347 (+0) од,
- засоби ППО — 1123 (+0) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31462 (+46),
- крилаті ракети — 3123 (+2),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 42646 (+53) од,
- спеціальна техніка — 3787 (+0)
Джерело: Мінфін
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