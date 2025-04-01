Чому варто інвестувати в мистецтво: 5 фактів від Аукціонного дому Меркурій

Аукціонний дім Меркурій, що є першим аукціонним домом мистецтва на Заході України, поділився 5 фактами, чому варто звернути увагу на інвестиційний потенціал українського мистецтва. Уже 12 квітня у Львові відбудеться третій аукціон від Меркурія на тему «Українське модерне мистецтво». Взяти участь у торгах можна під час вечірнього аукціону або дистанційно. Переглянути лоти та зареєструватися можна вже зараз за посиланням.

Альтернативний фінансовий актив

Мистецтво є потужною інвестицією, яка поєднує фінансову стабільність із культурною цінністю. Це унікальний актив, що не піддається інфляції в традиційному розумінні, а також не залежить від ринкових коливань, як це відбувається з акціями чи нерухомістю.

Потенціал зростання

Попри повномасштабну війну, український артринок демонструє стабільне зростання. Так, упродовж 2022−2023 років в Україні ціни проданих творів зросли в середньому в 1,5 раза, а обсяг проданих робіт збільшився на 32% (за даними дослідження SpilneArt). Тож, купівля мистецтва зараз — це можливість раннього входу на перспективний ринок майбутнього.

Офіційна купівля

Для покупця офіційна купівля — це гарантія автентичності твору, документальне підтвердження його походження та оригінальності, можливість дізнатися провенанс. Також офіційний договір убезпечує від спірних питань у правовому полі. Окрім того, це захист від шахрайства та уникнення підробок.

Перепродаж

Твір, куплений офіційно, можна використовувати як інвестиційний актив для подальшого перепродажу чи передачі у спадок. Також мистецтво, куплене «в білу» матиме більшу цінність на міжнародному ринку.

Страхування та безпека вкладень

Твори мистецтва можна застрахувати, що робить їх набагато безпечнішим активом у порівнянні з іншими видами інвестицій. У разі, наприклад, крадіжки страхові компанії виплачують компенсацію, а це додаткова гарантія для інвестора.

«Сьогоднішні вкладення в українське мистецтво завтра можуть перетворитися на значний фінансовий та іміджевий капітал», — підсумовують в Аукціонному домі Меркурій.

12 квітня Аукціонний дім Меркурій проведе свій третій аукціон на тему «Українське модерне мистецтво». Представлять 51 лот видатних митців і мисткинь України та діаспори. Серед них — Алла Горська, Віктор Зарецький, Павло Керестей, Михайло Андрієнко-Нечитайло, Олекса Грищенко, Карло Звіринський, Богдан Сойка, Володимир Патик та інші.

Охочі стати новими власниками творів зможуть взяти участь у вечірньому аукціоні, що відбудеться у Львові, або дистанційно з допомогою менеджерів аукціонного дому. Реєстрація на подію — відкрита.

З повним каталогом творів та їхніми історіями походження можна ознайомитися на офіційному сайті Аукціонного дому Меркурій.

Наживо твори можна оглянути до 11 квітня в Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій на передаукціонній виставці (Львів, пл. Міцкевича, 10).

Аукціонний дім Меркурій розпочав свою роботу цьогоріч у серпні. Це перший аукціонний дім мистецтв на Заході України. Його команда має мету — оптимізувати процес купівлі/продажу творів мистецтва в Україні та «вивести артринок із тіні».

Колекція налічує понад 6 000 творів українського мистецтва XX-XXI століття. Серед авторів, чиї роботи входять у збірку: Олекса Новаківський, Марія Примаченко, Яків Гніздовський, Карло Звіринський, Роман Сельський, Олег Мінько, Олександр Богомазов, Давид Бурлюк, Анатоль Степаненко, Роман Жук, Петро Старух, Михайло Красник, Мар’ян Олексяк, Юрій Скандаков та інші.