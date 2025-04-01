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1 квітня 2025, 12:15

Чому варто інвестувати в мистецтво: 5 фактів від Аукціонного дому Меркурій

Аукціонний дім Меркурій, що є першим аукціонним домом мистецтва на Заході України, поділився 5 фактами, чому варто звернути увагу на інвестиційний потенціал українського мистецтва. Уже 12 квітня у Львові відбудеться третій аукціон від Меркурія на тему «Українське модерне мистецтво». Взяти участь у торгах можна під час вечірнього аукціону або дистанційно. Переглянути лоти та зареєструватися можна вже зараз за посиланням.

Альтернативний фінансовий актив

Мистецтво є потужною інвестицією, яка поєднує фінансову стабільність із культурною цінністю. Це унікальний актив, що не піддається інфляції в традиційному розумінні, а також не залежить від ринкових коливань, як це відбувається з акціями чи нерухомістю.

Потенціал зростання

Попри повномасштабну війну, український артринок демонструє стабільне зростання. Так, упродовж 2022−2023 років в Україні ціни проданих творів зросли в середньому в 1,5 раза, а обсяг проданих робіт збільшився на 32% (за даними дослідження SpilneArt). Тож, купівля мистецтва зараз — це можливість раннього входу на перспективний ринок майбутнього.

Офіційна купівля

Для покупця офіційна купівля — це гарантія автентичності твору, документальне підтвердження його походження та оригінальності, можливість дізнатися провенанс. Також офіційний договір убезпечує від спірних питань у правовому полі. Окрім того, це захист від шахрайства та уникнення підробок.

Перепродаж

Твір, куплений офіційно, можна використовувати як інвестиційний актив для подальшого перепродажу чи передачі у спадок. Також мистецтво, куплене «в білу» матиме більшу цінність на міжнародному ринку.

Страхування та безпека вкладень

Твори мистецтва можна застрахувати, що робить їх набагато безпечнішим активом у порівнянні з іншими видами інвестицій. У разі, наприклад, крадіжки страхові компанії виплачують компенсацію, а це додаткова гарантія для інвестора.

«Сьогоднішні вкладення в українське мистецтво завтра можуть перетворитися на значний фінансовий та іміджевий капітал», — підсумовують в Аукціонному домі Меркурій.

12 квітня Аукціонний дім Меркурій проведе свій третій аукціон на тему «Українське модерне мистецтво». Представлять 51 лот видатних митців і мисткинь України та діаспори. Серед них — Алла Горська, Віктор Зарецький, Павло Керестей, Михайло Андрієнко-Нечитайло, Олекса Грищенко, Карло Звіринський, Богдан Сойка, Володимир Патик та інші.

Охочі стати новими власниками творів зможуть взяти участь у вечірньому аукціоні, що відбудеться у Львові, або дистанційно з допомогою менеджерів аукціонного дому. Реєстрація на подію — відкрита.

З повним каталогом творів та їхніми історіями походження можна ознайомитися на офіційному сайті Аукціонного дому Меркурій.

Наживо твори можна оглянути до 11 квітня в Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій на передаукціонній виставці (Львів, пл. Міцкевича, 10).

Аукціонний дім Меркурій розпочав свою роботу цьогоріч у серпні. Це перший аукціонний дім мистецтв на Заході України. Його команда має мету — оптимізувати процес купівлі/продажу творів мистецтва в Україні та «вивести артринок із тіні».

Колекція налічує понад 6 000 творів українського мистецтва XX-XXI століття. Серед авторів, чиї роботи входять у збірку: Олекса Новаківський, Марія Примаченко, Яків Гніздовський, Карло Звіринський, Роман Сельський, Олег Мінько, Олександр Богомазов, Давид Бурлюк, Анатоль Степаненко, Роман Жук, Петро Старух, Михайло Красник, Мар’ян Олексяк, Юрій Скандаков та інші.

Джерело: Мінфін
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