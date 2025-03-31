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31 березня 2025, 19:37

Франція покарала Apple штрафом у €150 млн через спірну систему збору даних

Французький орган із захисту конкуренції наклав на Apple штраф у розмірі 150 мільйонів євро після перевірки її підходів до збору інформації про користувачів і тиску на рекламний бізнес. Про це інформує Bloomberg.

Французький орган із захисту конкуренції наклав на Apple штраф у розмірі 150 мільйонів євро після перевірки її підходів до збору інформації про користувачів і тиску на рекламний бізнес.

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Суть претензій

За висновками Управління з питань конкуренції Франції, механізм App Tracking Transparency (ATT) від Apple суперечить європейським правилам захисту даних (GDPR), змушуючи розробників додатків перевантажувати користувачів надмірною кількістю спливаючих повідомлень, що ускладнює взаємодію з програмами. Регулятор визнав спосіб впровадження ATT «надмірним» і таким, що порушує антимонопольні норми, хоча саму ідею системи не назвав проблемною.

Реакція сторін

Apple висловила невдоволення вердиктом, підкресливши, що регулятор не вказав конкретних змін, яких слід внести до ATT. У компанії запевнили, що система лише посилює контроль користувачів над приватністю завдяки простим і прозорим підказкам. Натомість позивачі — об'єднання рекламних асоціацій — наполягають на негайному призупиненні роботи ATT і її переробці, адже зміни, запроваджені ще у 2021 році, підірвали їхні доходи.

Контекст і перспективи

Справу ініціювала скарга рекламодавців, які вважають, що Apple застосовує до себе м’якіші стандарти, ніж до сторонніх гравців. Розслідування у Франції стало частиною ширшої хвилі перевірок: подібні процеси тривають у Німеччині, Польщі, Італії та Румунії, що може посилити тиск на технологічного гіганта.

Джерело: Мінфін
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