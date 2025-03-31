До закриття міжбанку курс долара впав на 12 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу. Євро впало на 25 копійок у купівлі та на 23 копійки у продажу.
31 березня 2025, 17:28
Курс валют на вечір 31 березня: гривня подорожчала на міжбанку
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Відкриття 31 березня
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Закриття 31 березня
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Зміни
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41,45/41,48
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41,33/41,37
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12/11
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44,93/44,95
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44,68/44,72
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25/23
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,17−41,74 грн. Євро купують за 44,60 грн, а продають за 45,20 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,32−41,42, євро — 44,95−45,13 грн.
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Джерело: Мінфін
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