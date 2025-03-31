Надії інвесторів на швидкий мир тьмяніють: українські облігації скотилися до мінімуму за чотири місяці

Вартість українських доларових облігацій обвалилася до найнижчої позначки за останні чотири місяці після того, як президент США Дональд Трамп різко засудив володимира путіна, послабивши сподівання на швидке завершення конфлікту. Про це повідомляє Bloomberg 31 березня.

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Падіння на тлі песимізму

Серед ринків, що розвиваються, українські цінні папери продемонстрували найгірший результат. Зокрема, суверенна облігація з терміном погашення у 2034 році втратила майже 2 центи, опустившись нижче 53 центів за долар. Ще місяць тому її ціна перевищувала 61 цент, підігріта очікуваннями можливої мирної домовленості.

Трамп проти путіна

Трамп висловив своє невдоволення, заявивши, що «вкрай роздратований» відмовою Путіна підтримати мирний план, запропонований США та Україною. Він також попередив про введення «додаткових тарифів» для країн, які купуватимуть російську нафту, якщо кремль не піде на поступки щодо припинення бойових дій.

Чинники тиску

Експерти пояснюють падіння облігацій кількома причинами: інвестори уникають ризиків через світову невизначеність і дедалі тверезіше оцінюють перспективи мирного врегулювання. Ця ситуація відображає зниження віри у швидке розв’язання конфлікту та посилення обережності на фінансових ринках.