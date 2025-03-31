Нацбанк України оновив список валют для офіційного курсу гривні

Національний банк України змінив перелік іноземних валют, до яких прив’язується офіційний курс гривні , внісши суттєві корективи. Про це повідомила пресслужба регулятора.

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Нові правила щоденного розрахунку

Тепер курс гривні до низки валют — алжирського динара, тайського бата, дирхама ОАЕ, в'єтнамського донга, грузинського ларі, ліванського фунта, малайзійського ринггіта, саудівського ріяла, сербського динара, бангладешської таки та туніського динара — визначатиметься щодня, а не щомісяця, як було раніше. Ця зміна відображає перехід до більш гнучкої системи фіксації валютних показників.

Виключення валют із переліку

Водночас із моніторингу офіційного курсу гривні вилучено цілу низку валют: російський і білоруський рублі, бразильський реал, вірменський драм, домініканське песо, іракський та іранський динари, лівійський динар, марокканський дирхам, новий тайванський долар, пакистанська рупія, киргизький сом, таджицький сомоні, туркменський манат і узбецький сум. Ці валюти більше не фігуруватимуть у регулярних розрахунках НБУ.

Причини оновлення

За словами представників Нацбанку, перегляд списку став можливим завдяки прогресу в автоматизації фінансових операцій, що знизило технічні бар'єри й ризики для щоденного визначення курсів до ширшого кола валют. Раніше регулятор також скасував поділ валют на ті, чиї курси встановлювались щомісяця, оптимізувавши підхід до валютного моніторингу.