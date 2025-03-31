Інфляція в Італії в березні пришвидшилася на понад 2% вперше за півтора роки

Споживчі ціни в Італії зросли у березні на 2,1% у річному вираженні, за попередніми даними статистичного агентства Istat.

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Зростання інфляції

Темпи підйому прискорилися порівняно з 1,7% у лютому та стали максимальними за півтора роки (з вересня 2023 року).

Аналітики в середньому прогнозували цього місяця зростання на 1,9%, за даними Trading Economics,

Підвищення споживчих цін у березні щодо попереднього місяця становило 1,6% (після зростання на 0,1% у лютому).

Споживчі ціни в Італії, розраховані за місцевими стандартами, збільшилися на 2% р/р (максимум за півтора року) після підйому на 1,6% у лютому.

Як змінилися ціни

Енергоносії подорожчали на 1,3%, тютюнові вироби — на 4,6%, продукти харчування — на 3,3%, комунікаційні послуги — на 0,8%.

Базова інфляція (без урахування волатильних цін на енергоносії та продукти харчування) склала цього місяця 1,7% у річному вираженні.