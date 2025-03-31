Акції китайських банків зросли після анонсу рекапіталізації на $72 млрд

Акції провідних державних банків Китаю показали зростання в понеділок після оголошення про рекапіталізацію на суму $72 млрд, спрямовану на зміцнення їхнього капіталу та підтримку економіки, повідомляє Reuters.

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Динаміка акцій

China Construction Bank піднявся на 3,5% у Шанхаї;

Bank of China зріс на 2,4%;

Bank of Communications додав 1,9%;

Postal Savings Bank of China збільшився на 1,4%.

Цей стрибок відбувся після того, як чотири найбільші банки оголосили про плани залучити 520 млрд юанів ($72 млрд) через приватне розміщення акцій.

Деталі рекапіталізації

Уряд Китаю випустить спеціальні казначейські облігації на 500 млрд юанів у 2025 році для поповнення капіталу банків. Міністерство фінансів, ключовий акціонер, братиме участь у всіх угодах. Аналітики Northeast Securities зазначають, що це допоможе банкам наростити кредитування, адже їхня прибутковість страждає від звуження маржі через зниження ставок.

Економічна роль банків

Великі державні банки стануть основою підтримки економіки, тоді як менші кредитори стикаються з фінансовими труднощами. Рекапіталізація має послабити тиск на капітал і сприяти стабільності в умовах уповільнення економічного зростання.