Курс валют на 31 березня: долар в банках подешевшав

У понеділок на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 2 копійки, а у продажу на 5 копійок. Євро не змінилося у купівлі та додало 7 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу додало 4 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,75 грн. Євро купують за 44,60 грн, а продають за 45,17 грн.

За даними валютного аукціону,в обмінниках долар торгується за 41,39−41,48, євро — 45,00−45,20 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,45−41,48 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,93−44,95 грн/євро.

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