На сьогодні кредитний портфель ЄІБ в Україні є одним із найбільших серед міжнародних фінансових інституцій і складається з 24 активних проєктів загальною вартістю 4,3 млрд євро. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.
Обсяг портфеля проєктів ЄІБ в Україні сягає 4,3 млрд євро
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Співпраця з ЄІБ
«Співпраця України з ЄІБ охоплює широкий спектр напрямів, що дійсно відповідають ключовим потребам уряду в економічному розвитку країни та покращенні життя громадян. Передусім, це підтримка критичної інфраструктури, житлового сектору, енергетики, транспорту, освіти, а також впровадження важливих соціальних ініціатив і діджиталізація. Вкрай важливим є стратегічне планування у впровадженні цих програм та оперативне використання кредитних коштів існуючого портфеля», — наголосила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.
Зокрема, ЄІБ фінансує:
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два інвестиційні проєкти на суму 178 млн євро у сфері забезпечення енергоефективності будівель закладів освіти та розвитку закладів професійно-технічної освіти;
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два інвестиційні проєкти на суму 400 млн євро у сфері забезпечення рухомого складу міського громадського транспорту у містах України;
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три проєкти на суму 640 млн євро у сфері відновлення соціальної інфраструктури у регіонах із великою кількістю внутрішньо переміщених осіб та у регіонах, що постраждали від збройної агресії РФ.
За останній рік Україна спільно з ЄІБ досягла значних результатів у реалізації таких ініціатив, як «Програма відновлення України», «Міський громадський транспорт України» та «Вища освіта в Україні».
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