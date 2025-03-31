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31 березня 2025, 9:32

Доходи Зеленського і його сім'ї склали 15 мільйонів гривень

Доходи президента Володимира Зеленського та членів його сім'ї за 2024 рік склали 15 млн 286 тис. 193 гривні, зокрема дохід від погашення ОВДП — 8 млн 585 тис. 532 грн. Про це повідомляє прес-служба президента.

Доходи президента Володимира Зеленського та членів його сім'ї за 2024 рік склали 15 млн 286 тис. 193 гривні, зокрема дохід від погашення ОВДП — 8 млн 585 тис. 532 грн.
Фото: unian.ua

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Що в декларації Зеленського

Доходи родини Зеленського у 2024 році складалися із заробітної плати президента, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом ця сума доходу склала 6 млн 700 тис. 661 грн.

Збільшення доходів родини президента порівняно з попереднім роком відбулося завдяки відновленню надходження повної суми орендних платежів.

Залишок грошових коштів родини Зеленського на кінець 2024 року значно не змінився.

Інших суттєвих змін щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів у родині президента минулого року не відбулося.

Як видно з декларації, заробітна плата президента склала 336 тисяч гривень.

Як і минулого року, у власності Зеленського перебуває квартира у Києві площею 131,9 м.кв., два машиномісця-гаража у Києві площею 20,9 м.кв. і 20,7 м.кв., 25% квартири у Києві у співвласності із братами Шефірами площею 254,5 м.кв., 50% квартири у співвласності із Сергієм Шефіром площею 198,6 м.кв.

У першої леді Олени Зеленської квартира у Криму (Лівадії) — 129,8 м.кв. і паркомісце там само — 16,1 м.кв., 33% нежитлового приміщення у співвласності із Оленою і Ларисою Шефір площею 337,8 м.кв., квартира у Києві площею 284 м.кв.

Володимир та Олена Зеленські із 2014 року також мають право користування квартирою у Великій Британії площею 91.9 м. кв., а також право користування державною дачею у Києві з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 4011,10 м. кв.

Зеленський володіє автомобілем LAND ROVER 2016 року випуску, а його дружина — автомбілем MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC 2014 року випуску.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+29
LSD75
LSD75
31 березня 2025, 9:50
#
Больше))))
+
0
AllexL
AllexL
31 березня 2025, 9:57
#
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0
zephyr
zephyr
31 березня 2025, 10:12
#
В 22ом, ФБР вели расследование, чтобы доказать что он олигарх. Как видишь- такого нищего президента, еще надо поискать в мире. Аж стыдно, что он не смог украсть кусочек нефтетрубы или завод какой приватизировать за копейки. Позорит всю страну.
+
+47
Я_ __
Я_ __
31 березня 2025, 10:00
#
«грошей в країні немає, тому донатьте більше, а ми вам податки піднімемо»

а донатити треба, що стерненко міг купляти собі більше кофтинок стонайленд за 15к грн, а ігор лаченков купував собі кеди від лора п`яна за 60к грн :)
+
0
252side
252side
31 березня 2025, 10:41
#
Пздн
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