Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 230 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 915 230 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
31 березня 2025, 8:16
Втрати ворога за 30 березня: 1 230 російських окупантів, 4 танки та 71БПЛА
Втрати ворога
- особового складу - близько 915230 (+1230) осіб,
- танків — 10496 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 21819 (+3) од,
- артилерійських систем — 25537 (+30) од,
- РСЗВ — 1347 (+0) од,
- засоби ППО — 1123 (+1) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31416 (+71),
- крилаті ракети — 3121 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 42593 (+65) од,
- спеціальна техніка — 3787 (+0)
Джерело: Мінфін
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