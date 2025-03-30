«Укрфінжитло» готується до випуску іпотечних євробондів після війни

ПрАТ «Укрфінжитло», що управляє програмою «єОселя», створює основу для залучення зовнішнього фінансування через сек’юритизацію або випуск іпотечних євробондів після завершення війни. Про це заявив голова правління компанії Євген Мецгер на Першому форумі з доступного іпотечного кредитування в Києві, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

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Підготовка до виходу на ринки

Мецгер зазначив, що стратегія компанії від початку передбачала можливість сек’юритизації активів чи емісії євробондів. «JP Morgan окреслив, як ми маємо виглядати, щоб після війни залучити кошти на зовнішніх ринках», — сказав він. За його словами, портфель у $3−5 млрд є мінімально доцільним для таких операцій, і зараз «Укрфінжитло» переводить кредити на свій баланс, розбудовуючи операційну систему для майбутньої сек’юритизації.

Уроки минулого та управління

Голова правління визнав проблеми з внутрішніми облігаціями ДІУ, які банки купували під тиском, і наголосив, що «Укрфінжитло» уникає подібних помилок завдяки трирівневій системі захисту: наглядовій раді, комплаєнс-офіцеру та антикорупційному контролю. Однак повноцінний вихід на європейські чи американські ринки можливий лише після завершення воєнного стану.