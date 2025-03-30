Нацбанк третій тиждень поспіль не купує валюту

НБУ за тиждень не купував валюту на ринку, натомість продаж валюти з 24 по 28 березня становив 845,63 млн доларів у еквіваленті. Про це свідчать дані регулятора.

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Загалом у березні НБУ продав валюти на $2,5 млрд, тоді як купівля становила всього $10 млн у перший тиждень місяця, а після цього регулятор припинив купівлю валюти взагалі.

Така політика пов'язана зі спробами НБУ стабілізувати курс гривні й триває вона не перший місяць — продаж валюти значно перевищує купівлю.

Офіційний курс гривні у березні

Національна валюта зміцнилась у парі з доларом США на 3 копійки з початку березня.

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