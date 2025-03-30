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30 березня 2025, 11:46

«Яєчний король» купує американського виробника за $1,1 млрд

Бразильський бізнесмен Рікардо Фаріа через свою компанію Global Eggs купує американського виробника яєць Hillandale Farms за $1,1 мільярда. Про це повідомляє Reuters, зазначаючи, що угода стала другим великим придбанням для Global Eggs після покупки іспанської Grupo Hevo у листопаді 2024 року.

Бразильський бізнесмен Рікардо Фаріа через свою компанію Global Eggs купує американського виробника яєць Hillandale Farms за $1,1 мільярда.

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Масштаби угоди та плани

Hillandale Farms, заснована у 1958 році, є одним із лідерів яєчного ринку США і до епідемії пташиного грипу мала 20 мільйонів курей-несучок. За оцінками Фаріа, об'єднання його активів із Hillandale принесе річний дохід понад $2 мільярди. «Яйця стали основним продуктом для всіх класів, а їхнє споживання зростатиме, особливо на Заході», — наголосив він, пояснюючи стратегію розширення.

Зміни на ринку та відкладений IPO

Придбання відбувається на тлі дефіциту яєць у США, спричиненого пташиним грипом, через який з осені 2024 року знищили 21 мільйон курей. Хоча Global Eggs планувала вихід на біржу в Нью-Йорку, зараз компанія зосередиться на інтеграції Hillandale та розвитку брендів, відклавши IPO.

Джерело: Мінфін
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