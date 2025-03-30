Держдеп США оголосив про розпуск USAID і передачу функцій

Державний департамент США офіційно повідомив Конгрес про фактичний розпуск Агентства з міжнародного розвитку (USAID), передавши частину його функцій під управління зовнішньополітичного відомства. Про це заявив держсекретар Марко Рубіо, повідомляє Укрінформ.

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Деталі реорганізації

28 березня Держдеп і USAID поінформували Конгрес про плани реорганізувати структуру: до 1 липня 2025 року певні функції USAID перейдуть до Держдепу, а ті, що не відповідають пріоритетам адміністрації, припинять існування. Рубіо наголосив, що іноземна допомога має служити інтересам США, зміцнювати кордони та партнерства. «USAID давно відхилився від своєї місії, що призвело до мізерних результатів при величезних витратах», — заявив він, додавши, що за президентства Дональда Трампа ця «безвідповідальна епоха» завершується.

Новий курс і скорочення

Рубіо підкреслив, що програми допомоги переорієнтують на користь США та їхніх громадян, зберігаючи лише ключові ініціативи з порятунку життів і стратегічні інвестиції для партнерів. Тим часом, за даними Reuters, Держдеп звільняє майже всіх співробітників USAID, чиї посади не захищені законом. У п’ятницю персонал отримав повідомлення про скорочення, заплановані на липень і вересень.