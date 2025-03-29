SoftBank планує вкласти $1 трильйон у ШІ-парки в США

Японська корпорація SoftBank Group Corp. має намір інвестувати понад $1 трильйон у створення промислових парків із заводами, орієнтованими на штучний інтелект, на території США. Про це йдеться у повідомленні Bloomberg.

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Переговори з адміністрацією Трампа

Засновник і генеральний директор компанії Масайоші Сон незабаром відвідає Сполучені Штати, щоб обговорити свої плани з представниками адміністрації президента Дональда Трампа. Ця ініціатива є частиною стратегії SoftBank щодо розширення присутності у сфері ШІ та автоматизації.

Автономні роботи проти нестачі робочої сили

Майбутні заводи, ймовірно, будуть оснащені роботами з технологіями штучного інтелекту, здатними функціонувати автономно. Такий підхід спрямований на розв'язання проблеми дефіциту робочої сили в США, що залишається актуальною для американської економіки.