Україна поповнить бюджет на $400 млн завдяки новому траншу від МВФ

Україна незабаром отримає $400 млн від Міжнародного валютного фонду в рамках чергового траншу. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи рішення виконавчої ради МВФ.

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Успішний перегляд програми EFF

Надходження коштів стало можливим завдяки затвердженню сьомого перегляду програми розширеного фінансування (EFF). Цей крок підтверджує стабільне виконання Україною умов співпраці з Фондом. З урахуванням нового траншу загальна сума підтримки держбюджету від МВФ під час війни перевищить $10 млрд у межах цієї програми.

Масштаби фінансування

Програма EFF, розрахована на $15,6 млрд, є ключовим елементом фінансової стабільності України. Новий транш укріплює позиції країни в умовах воєнних викликів, забезпечуючи ресурси для критичних бюджетних потреб.