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29 березня 2025, 9:00

Google виділить $100 млн на компенсацію рекламодавцям за завищені ціни

Компанія Google погодилася виплатити $100 млн готівкою, щоб покласти край багаторічному колективному позову, в якому її звинуватили у завищенні вартості послуг для рекламодавців. Угода, подана до федерального суду в Сан-Хосе, штат Каліфорнія, завершує суперечку, що тривала 14 років, і чекає на схвалення судді. Про це пише Reuters.

Компанія Google погодилася виплатити $100 млн готівкою, щоб покласти край багаторічному колективному позову, в якому її звинуватили у завищенні вартості послуг для рекламодавців.

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Звинувачення та деталі врегулювання

Рекламодавці, які працювали з програмою Google AdWords (тепер Google Ads) у період із 1 січня 2004 року по 13 грудня 2012 року, стверджували, що компанія порушувала умови контракту, маніпулюючи механізмом «розумного ціноутворення» та зменшуючи обіцяні знижки. Угода, досягнута в четвер, охоплює саме цю групу. Хоча Google не визнав порушення, представник компанії Хосе Кастанеда зазначив: «Це стосується функцій, змінених понад десять років тому, і ми раді закрити цю справу».

Тривалий процес і витрати

Розгляд позову затягнувся через обсяг доказів: сторони надали понад 910 тисяч сторінок документів і кілька терабайт даних про кліки, провівши шість медіаційних сесій із чотирма посередниками. Адвокати позивачів можуть претендувати на третину суми врегулювання як гонорар, а також на $4,2 млн для покриття витрат, що відображає складність процесу.

Джерело: Мінфін
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