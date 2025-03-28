Мінімальна зарплата в Україні залишиться незмінною у 2025 році — Шмигаль

Уряд України не підвищуватиме мінімальну зарплату цього року, попри зростання витрат на утримання держслужбовців. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді.

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Без змін у бюджеті

Шмигаль пояснив, що бюджет на 2025 рік не передбачає збільшення мінімальної зарплати, яка залишиться на рівні 8000 гривень, як і торік. «Цього року ми не плануємо її підвищувати», — зазначив він, відповідаючи на запитання про диспропорцію між ростом зарплат чиновників на 41% у 2024 році та відсутністю змін у допомозі переселенцям і мінімальних виплатах.

Контекст і критика

Заява прозвучала на тлі дискусій про пріоритети бюджетних витрат, адже зростання зарплат держслужбовців контрастує зі статичними соціальними стандартами для інших категорій громадян. Уряд поки не пояснив, як планує балансувати ці видатки в умовах економічних викликів.