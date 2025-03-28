Французький держбанк інвестує €25 мільйонів у розвиток місцевих криптопроєктів

Державний банк Франції Bpifrance спрямує €25 мільйонів на підтримку вітчизняних ініціатив у сфері криптовалют і блокчейн-технологій. Кошти підуть на розвиток проєктів із децентралізованих фінансів, стейкінгу, токенізації та штучного інтелекту, повідомляє Cointelegraph.

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Мета та підтримка держави

Ініціатива, яку підтримує Міністерство економіки та фінансів Франції, покликана стимулювати інновації та зміцнити позиції країни в глобальній блокчейн-індустрії. Заступник гендиректора Bpifrance Арно Кодукс зазначив, що це крок до підвищення конкурентоспроможності Франції на тлі активізації криптосфери в США. Міністр цифрових технологій Клара Шаппаз додала, що поєднання державного й приватного капіталу є запорукою успіху місцевої екосистеми.

Досвід і плани

Bpifrance уже має значний досвід у цій сфері: за останні десять років банк вклав понад €150 мільйонів у блокчейн-стартапи, зокрема підтримавши Ledger у 2014 році та уклавши угоду з Morpho у 2022-му. Нові інвестиції в €25 мільйонів підкреслюють амбіції Франції втримати лідерство в умовах зростання венчурного фінансування криптопроєктів, яке цього року може сягнути $18 мільярдів.