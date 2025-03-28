Німеччина отримає трильйон євро «практично безкоштовно» — голова Deutsche Bank

Німеччина отримала доступ до 1 трильйона євро додаткового фінансування без значних витрат завдяки позитивній реакції ринку облігацій на новий закон про витрати. Про це заявив голова правління Deutsche Bank Александер Вайнендтс під час дискусії, організованої Інститутом міжнародних фінансів, повідомляє Bloomberg.

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Позитивна реакція ринку

Минулого тижня країна завершила реформу «боргового гальма» — конституційного обмеження, що роками стримувало державні видатки. За словами Вайнендтса, ринки схвально сприйняли цей крок, що дозволило Німеччині залучити значні кошти без додаткового фінансового навантаження. «Ринок чітко підтримав ці зміни, фактично подарувавши нам трильйон євро», — зазначив він.

Виклики та необхідність реформ

Вайнендтс наголосив, що після тривалого недоінвестування в оборону та інфраструктуру важливо уникнути неефективного використання коштів. «Деякі витрати будуть нераціональними, але у нас немає іншого вибору», — визнав він. Для максимального ефекту від інвестицій Німеччина потребує структурних змін: спрощення регуляцій, оновлення податкової системи та реформи ринку праці. «Часу на зволікання немає», — підкреслив банкір.