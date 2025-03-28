Ціна золота сягнула нового піку через тарифи США та торговельні конфлікти

Вартість золота піднялася до рекордного рівня, оскільки інвестори шукають безпечний притулок на тлі посилення торговельних суперечок і обвалу фондових ринків. Причиною стало оголошення президентом США Дональдом Трампом нових мит на автомобілі, повідомляє Reuters.

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Зростання цін і попит на безпеку

Ф’ючерси на золото в США зросли на 1,3%, досягнувши $3061 за унцію, а в пік сесії сягнули $3071,30. Срібло зросло на 1,7% до $34,27, платина — на 0,7% до $981, а паладій — на 0,3% до $971,25 за унцію.

За словами Боба Хаберкорна, старшого ринкового стратега RJO Futures, ключовим фактором є невизначеність, пов’язана з тарифною політикою Трампа, що підживлює попит на золото як надійний актив. Додатково зростання підтримують закупівлі центральних банків і активність ETF-фондів, орієнтованих на дорогоцінні метали.

Нові тарифи та міжнародна реакція

Трамп анонсував 25%-й тариф на імпортовані автомобілі, який набуде чинності після визначення заходів проти країн із торговельним дефіцитом США. Канада та Франція вже заявили про готовність відповісти власними санкціями. Це призвело до падіння світових фондових індексів і зниження вартості акцій автовиробників.

Прогнози та інші метали

Очікується, що дані про споживчі витрати в США (PCE), які оприлюднять у п’ятницю, вплинуть на рішення Федерального резерву щодо ставок, що також позначиться на ціні золота — традиційного захисту від нестабільності. Goldman Sachs оновив прогноз, підвищивши цільову ціну золота до $3300 за унцію до кінця 2025 року.

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