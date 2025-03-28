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28 березня 2025, 12:01

SEC відкликала позови проти Kraken, Consensys і Cumberland: що нового на крипторинку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

The Blockchain Group заявила про найбільшу покупку біткоїнів

Французька консалтингова компанія The Blockchain Group заявила про купівлю 580 BTC. Це третє і найбільше вкладення фірми в біткоїн.

Згідно з пресрелізом, інвестиція обійшлася компанії в 47,3 млн євро (близько $51 млн). Станом на 26 березня 2025 року фірма контролює 620 BTC на 50,5 млн євро ($54,4 млн).

Середня вартість першої криптовалюти під час останньої закупівлі становила 81 550 євро ($87 972), загалом — 81 480 євро ($87 897).

На момент написання новини ціна біткоїна становить близько $85 200.

Прибутковість біткоїн-портфеля The Blockchain Group становить 709,8% з початку 2025 року. Остання інвестиція була профінансована шляхом залучення коштів від випуску конвертованих облігацій.

SEC відкликала позови проти Kraken, Consensys і Cumberland

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) відхилила позови проти криптокомпаній Kraken, Consensys і Cumberland. Про це повідомляє Forklog.

Судові документи про припинення провадження подали 27 березня. Справи закрито «з упередженістю», що унеможливлює їх повторне порушення.

У SEC зазначили, що рішення пов’язане з переглядом загального підходу до регулювання криптоіндустрії. Закриття справ не відображає їх правомірності, йдеться в заяві.

Kraken стала об'єктом претензій у листопаді 2023 року. Комісія звинуватила біржу в пропозиції незареєстрованих цінних паперів у вигляді цифрових токенів на своїй платформі.

У червні 2024 року SEC подала в суд на ConsenSys. Згідно з позовом, із жовтня 2020 року фірма «працює як незареєстрований брокер цінних паперів», а із січня 2023 року займалася їхньою реалізацією через MetaMask Staking.

Торгова фірма Cumberland DRW опинилася під ударом у жовтні 2024 року через звинувачення в незареєстрованій торгівлі активами, які SEC вважала цінними паперами.

Мінʼюст США викрив криптосхему фінансування терористів ХАМАС

Міністерство юстиції США повідомило про викриття схеми фінансування тероризму та вилучення понад 200 000 USDT, призначених для підтримки діяльності терористичної організації ХАМАС.

Згідно з заявою відомства, вилучені кошти вдалось відстежити з гаманців для збору пожертвувань, нібито контрольованих ХАМАС, які використовувалися для відмивання понад $1,5 млн у віртуальній валюті з жовтня 2024 року.

Як стверджується в матеріалах суду, груповий чат, який заявляв про звʼязок з ХАМАС, на одній із зашифрованих платформ надавав прихильникам змінний список щонайменше 17 криптовалютних адрес.

Учасників процесу закликали переказувати гроші на ці рахунки, після чого кошти потрапляли до операційного гаманця, проходили через серію обмінних операцій і відмивалися за допомогою підозрюваних фінансистів та брокерів. В результаті сума зібраних та відмитих коштів склала понад $1 млн.

Серед вилучених активів — адреси з криптовалютами вартістю приблизно $89 900, а також три додаткові рахунки із загальною сумою $111 500. Вони були зареєстровані на палестинців, що проживають у Туреччині та інших країнах.

Глава Tether спрогнозував зростання користувачів USDT до мільярда

Кількість користувачів стейблкоїна USDT перевищила 400 млн у всьому світі (за консервативними оцінками). Про це заявив глава Tether Паоло Ардоіно.

Він додав, що показник може досягти мільярда незабаром.

За словами Ардоіно, масове впровадження технології відбувається завдяки роботі «в полях» і тісній взаємодії з користувачами, тоді як традиційні фінансові організації лише спостерігають за процесом з боку.

Він також зазначив, що популярність стейблкоїнів зростає не тільки серед приватних інвесторів, а й серед компаній і державних структур. Багато з них уже розробляють або планують запуск власних цифрових активів.

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Джерело: Мінфін
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