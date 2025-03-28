Понад 3 мільйони українців отримали «Нацкешбек» у лютому

У лютому 3,2 мільйона українців отримали 384 мільйони гривень кешбеку за придбання товарів вітчизняного виробництва. Про це повідомило Міністерство економіки України.

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Масштаби програми та виплати

Програма «Нацкешбек» охоплює 373 тисячі товарів від 1760 українських виробників, а виплати отримали ті, хто накопичив понад 2 гривні кешбеку та підключив картку в «Дії». За шість місяців дії ініціативи громадяни отримали: 37,2 млн грн у вересні, 119,2 млн грн у жовтні, 232 млн грн у листопаді, 714 млн грн за грудень і січень, а також 384 млн грн у лютому.

Загальні підсумки та плани

Сумарно за програмою виплатили близько 1,5 мільярда гривень. Наступний етап виплат заплановано на кінець квітня 2025 року, що свідчить про продовження підтримки українців та стимулювання попиту на вітчизняну продукцію.