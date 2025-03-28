ЄС пом’якшує штрафи для Apple і Meta, щоб уникнути загострення відносин з Трампом — FT

Європейський Союз вирішив обмежити розмір штрафів для Apple і Meta в межах Закону про цифрові ринки (DMA), прагнучи уникнути загострення відносин із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на інформовані джерела.

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Менші санкції для технологічних гігантів

Apple, ймовірно, зіткнеться зі штрафом і вимогою переглянути правила App Store через обмеження для розробників, які не можуть пропонувати користувачам альтернативи поза платформою. Водночас Meta отримає штраф і вказівку змінити модель «плати або погоджуйся», що змушує користувачів обирати між відстеженням даних і платною підпискою без реклами. Хоча DMA дозволяє накладати штрафи до 10% глобального обороту, що могло б коштувати компаніям мільярди, Єврокомісія планує значно менші суми, враховуючи новизну закону та можливість судових оскаржень.

Балансування між регулюванням і дипломатією

Брюссель намагається впроваджувати DMA для стримування домінування техгігантів, але уникає різких кроків, які могли б спровокувати Вашингтон. Нова Єврокомісія, що працює з грудня, робить акцент на дотриманні закону, а не на мільярдних штрафах. Окремо регулятори закривають справу щодо дизайну екрана вибору браузера в Apple після внесених компанією змін, не застосовуючи додаткових санкцій. Проте будь-які штрафи можуть викликати критику Трампа, який називає їх «міжнародним здирництвом» і погрожує митами у відповідь.

Тест для ЄС і трансатлантичні ризики

«Це ключовий момент для Єврокомісії», — зазначають представники зацікавлених компаній, попереджаючи, що тиск на американські фірми може посилити напруженість із США та нашкодити європейському бізнесу. Остаточні рішення, які ще можуть змінитися, представлять у п’ятницю. У контексті меморандуму Трампа про захист американських корпорацій від «обмежувальних» політик ЄС стоїть перед викликом: регулювати техгігантів, не провокуючи торговельну війну.