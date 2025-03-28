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28 березня 2025, 11:14

ЄС пом’якшує штрафи для Apple і Meta, щоб уникнути загострення відносин з Трампом — FT

Європейський Союз вирішив обмежити розмір штрафів для Apple і Meta в межах Закону про цифрові ринки (DMA), прагнучи уникнути загострення відносин із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на інформовані джерела.

Європейський Союз вирішив обмежити розмір штрафів для Apple і Meta в межах Закону про цифрові ринки (DMA), прагнучи уникнути загострення відносин із президентом США Дональдом Трампом.
Фото Grok AI

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Менші санкції для технологічних гігантів

Apple, ймовірно, зіткнеться зі штрафом і вимогою переглянути правила App Store через обмеження для розробників, які не можуть пропонувати користувачам альтернативи поза платформою. Водночас Meta отримає штраф і вказівку змінити модель «плати або погоджуйся», що змушує користувачів обирати між відстеженням даних і платною підпискою без реклами. Хоча DMA дозволяє накладати штрафи до 10% глобального обороту, що могло б коштувати компаніям мільярди, Єврокомісія планує значно менші суми, враховуючи новизну закону та можливість судових оскаржень.

Балансування між регулюванням і дипломатією

Брюссель намагається впроваджувати DMA для стримування домінування техгігантів, але уникає різких кроків, які могли б спровокувати Вашингтон. Нова Єврокомісія, що працює з грудня, робить акцент на дотриманні закону, а не на мільярдних штрафах. Окремо регулятори закривають справу щодо дизайну екрана вибору браузера в Apple після внесених компанією змін, не застосовуючи додаткових санкцій. Проте будь-які штрафи можуть викликати критику Трампа, який називає їх «міжнародним здирництвом» і погрожує митами у відповідь.

Тест для ЄС і трансатлантичні ризики

«Це ключовий момент для Єврокомісії», — зазначають представники зацікавлених компаній, попереджаючи, що тиск на американські фірми може посилити напруженість із США та нашкодити європейському бізнесу. Остаточні рішення, які ще можуть змінитися, представлять у п’ятницю. У контексті меморандуму Трампа про захист американських корпорацій від «обмежувальних» політик ЄС стоїть перед викликом: регулювати техгігантів, не провокуючи торговельну війну.

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Джерело: Мінфін
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