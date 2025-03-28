XRP до $5? Pi, ADA та XYZVerse можуть досягти мети першими

Спекуляції точаться навколо потенційного зростання ціни XRP, але інші криптовалюти можуть досягти значних рубежів ще раніше. Нові активи, такі як Pi, визнані токени, такі як ADA від Cardano , та інноваційні проекти, такі як XYZVerse, стрімко набирають обертів. Дізнайтеся, як ці цифрові валюти можуть перевершити очікування і потенційно випередити XRP у досягненні значних цінових цілей.

Попит на $XYZ зростає, коли його капіталізація наближається до позначки в $15 млн

Проект XYZVerse ($XYZ), який об'єднує світ спорту та криптовалют, привернув значний інтерес інвесторів. На відміну від типових мемекоінів, XYZVerse позиціонує себе як довгострокову ініціативу з чіткою дорожньою картою та залученою спільнотою. Нещодавно проект був визнаний кращим новим мем-проектом, що ще більше зміцнило його привабливість.

Динаміка цін та плани щодо лістингу

На етапі попереднього продажу токен $XYZ демонструє стабільне зростання. З моменту запуску ціна зросла з $0,0001 до $0,003333, а на наступному етапі планується підвищення ціни до $0,005. Фінальна ціна попереднього продажу — $0,02, після чого токен буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах.

Прогнозована ціна лістингу в $0,10 може принести до 1000-кратного прибутку раннім інвесторам, за умови, що проект забезпечить необхідну ринкову капіталізацію.

Наразі вже зібрано понад $10 млн, а попередній продаж наближається до наступної важливої віхи — $15 млн. Такий швидкий прогрес свідчить про високий попит як з боку роздрібних, так і інституційних інвесторів.

Чемпіони отримують винагороду

У XYZVerse спільнота створює п'єси. Активні учасники не є просто глядачами — за свою відданість вони отримують токени XYZ, що скидаються з повітря. Це гра, де найпристрасніші гравці виграють по-крупному .

Шлях до перемоги

Завдяки надійній токеноміці, стратегічним лістингам на CEX і DEX, а також постійному спалюванню токенів, $XYZ створена для чемпіонських забігів. Кожна гра покликана просунути його далі, зміцнити його ціну і згуртувати спільноту віруючих, які вірять, що це початок чогось легендарного.

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Останнім часом ціна XRP зазнала значних коливань. За останній тиждень ціна знизилася на 6,92%, зупинившись в поточному діапазоні від $2,25 до $2,61. На противагу цьому, минулий місяць показав скромний приріст у 3,85%. За шість місяців монета пережила значне зростання на 302,72%, що підкреслює сильний довгостроковий висхідний тренд.

Технічні показники демонструють змішаний прогноз. Індекс відносної сили знаходиться на рівні 42,22, що вказує на те, що XRP наближається до зони перепроданості. 10-денне просте ковзне середнє становить $2,37, що трохи нижче 100-денного середнього в $2,43, що вказує на короткостроковий ведмежий тренд. Крім того, рівень MACD -0,0158 вказує на потенційний спадний імпульс.

Забігаючи наперед, найближчий рівень опору знаходиться на позначці $2,79. Прорив вище цього рівня може підштовхнути XRP до другого опору на рівні $3,16, що призведе до зростання приблизно на 21%. З іншого боку, найближча підтримка знаходиться на рівні $2,05. Якщо ціна впаде нижче цього рівня, вона може протестувати другу підтримку на рівні $1,68, що означає потенційне зниження приблизно на 25%. Ці рівні мають вирішальне значення для трейдерів, які спостерігають за наступним рухом XRP.

Pi Network (PI)

Токен PI від Pi Network останнім часом зазнав значних цінових коливань. Його поточна ціна коливається між $0,72 і $1,30. За останній тиждень ціна впала на 28,42%, а за останній місяць — на 44,33%. Незважаючи на ці нещодавні невдачі, за останні шість місяців PI зріс на 20,04%, що свідчить про певне довгострокове зростання.

Найближчий рівень опору для PI знаходиться на позначці $1,66. Пробиття цієї точки може сигналізувати про потенційний висхідний тренд, пропонуючи приріст близько 27% від поточної ціни. Другий рівень опору знаходиться на позначці $2,23, подолання якого означатиме ще більш суттєве зростання. З іншого боку, найближчий рівень підтримки знаходиться на позначці $0,50. Якщо ціна впаде до цього рівня, це означатиме подальше зниження з поточних рівнів.

Технічні індикатори дають змішаний прогноз. 10-денна проста ковзаюча середня становить $0,83, що трохи нижче 100-денної середньої $0,90, що свідчить про короткостроковий ведмежий тренд. Індекс відносної сили становить 54,29, вказуючи на те, що PI не є ані перекупленим, ані перепроданим. Ці фактори вказують на те, що ціна може стабілізуватися, перш ніж зробити значний рух в будь-якому напрямку.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) останнім часом демонструє помітні цінові зміни. За минулий тиждень його ціна змінилась приблизно на -0,67%, що свідчить про незначну волатильність. За останній місяць ціна ADA зросла на 8,19%, що свідчить про позитивну тенденцію. За півроку ціна підскочила на вражаючі 84,08%, що свідчить про значне зростання.

Наразі ADA торгується в діапазоні від $0,676 до $0,75. Найближчий рівень опору знаходиться на позначці $0,79, а найближчий рівень підтримки — на позначці $0,642. Якщо ціна прорветься вище $0,79, вона може досягти другого рівня опору на позначці $0,864, що приблизно на 14% вище від поточного верхнього діапазону. І навпаки, якщо ціна опуститься нижче $0,642, вона може впасти до другої підтримки на рівні $0,568, що приблизно на 16% нижче від поточного нижнього діапазону.

Технічні індикатори подають змішані сигнали. 10-денна та 100-денна прості ковзаючі середні знаходяться близько, на рівні $0,7388 та $0,734 відповідно, що свідчить про відносну стабільність. Індекс відносної сили (RSI) знаходиться на рівні 49,70, що свідчить про те, що ринок не є ані перекупленим, ані перепроданим. Значення Stochastic становить 74,39, що вказує на потенційну перекупленість. Рівень MACD становить -0,001884, що вказує на невеликий ведмежий імпульс. Виходячи з цих даних, ціна ADA може консолідуватися в короткостроковій перспективі, але сильні показники за останні шість місяців свідчать про потенціал для подальшого зростання.

Висновок

В той час як XRP, PI та ADA є перспективними, XYZVerse (XYZ) поєднує в собі спорт та меми, націлений на стрімке зростання і може досягти мети в $5 першим.

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