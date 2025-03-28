У п'ятницю на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та продажу.
28 березня 2025, 10:27
Курс валют на 28 березня: долар та євро в банках подешевшали на 5 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках знизився на 1 копійку у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро у покупці подорожчало на 1 копійку, а у продажу не змінилося.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,80 грн. Євро купують за 44,55 грн, а продають за 45,10 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,42−41,51, євро — 44,95−45,10 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,49−41,52 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,75−44,77 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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