Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 860 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 910 750 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
28 березня 2025, 8:19
Втрати ворога за 27 березня: 1 860 російських окупантів, 17 танків та 144 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 910750 (+1860) осіб,
- танків — 10455 (+17) од,
- бойових броньованих машин — 21762 (+61) од,
- артилерійських систем — 25387 (+122) од,
- РСЗВ — 1344 (+1) од,
- засоби ППО — 1119 (+1) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31070 (+144),
- крилаті ракети — 3121 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 42280 (+210) од,
- спеціальна техніка — 3787 (+0).
Джерело: Мінфін
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