Українські фермери на цьому тижні продають картоплю за ціною 16−26 грн/кг ($0,38−0,62/кг), що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Про це повідомляє EastFruit.
В Україні за тиждень знизилися ціни на картоплю
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Зазначається, що вкрай низький попит на картоплю в Україні змушує виробників поступово знижувати відпускні ціни.
Головною причиною, яка провокує зниження цін на картоплю, на думку експертів, є суттєве збільшення некондиційної продукції на ринку.
За словами фахівців, фермери почали активно розпродувати продукцію зі сховищ, якість якої почала стрімко погіршуватися після настання щодо теплої погоди в Україні.
Проте, незважаючи на понижувальний ціновий тренд, картопля в Україні сьогодні надходить у продаж у середньому на 23% дорожче, ніж роком раніше.
Однак при цьому аналітики не виключать, у цьому сегменті ринку можливі різні цінові коливання до кінця поточного маркетингового сезону.
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