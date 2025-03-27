Курс валют на вечір 27 березня: долар на міжбанку подешевшав, євро — подорожчало

До закриття міжбанку курс долара знизився на 4 копійки у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 27 березня Закриття 27 березня Зміни долар 41,53/41,56 41,49/41,52 4/4 євро 44,71/44,73 44,76/44,78 5/5

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,80 грн. Євро купують за 44,60 грн, а продають за 45,15 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,43−41,53, євро — 44,94−45,10 грн.

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