До закриття міжбанку курс долара знизився на 4 копійки у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та продажу.
27 березня 2025, 17:28
Курс валют на вечір 27 березня: долар на міжбанку подешевшав, євро — подорожчало
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Відкриття 27 березня
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Закриття 27 березня
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Зміни
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41,53/41,56
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41,49/41,52
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4/4
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44,71/44,73
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44,76/44,78
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5/5
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,80 грн. Євро купують за 44,60 грн, а продають за 45,15 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,43−41,53, євро — 44,94−45,10 грн.
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Джерело: Мінфін
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