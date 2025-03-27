Укрпошта тимчасово припинила роботу в Херсоні через масований російський обстріл

У четвер, 27 березня, Укрпошта не доставлятиме та не забиратиме посилки в Херсоні через те, що місто знаходиться під ворожим обстрілом. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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«Щоб зберегти життя та здоров’я наших працівників сьогодні ми не зможемо доставити та забрати посилки в Херсоні. Перечікуємо російський терор і відновлюємо роботу. Усе буде Україна», — йдеться у повідомленні.

Масований обстріл Херсона

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко заявив, що під обстріл потрапила центральна частина Херсона. Також внаслідок атаки частина міста залишилась без світла. Зокрема було призупинено курсування тролейбусів.

За словами голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександра Прокудіна, через обстріл загинула 55-річна жінка. Також загинув чоловік, який під час атаки перебував на зупинці.

Крім того, під обстріл потрапила бригада «швидкої». Ворог атакував її під час евакуації 59-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, контузію й поранення живота. Внаслідок удару поранення отримали 33-річний фельдшер та 63-річний водій.

В Укрзалізниці заявили, що росіяни обстріляли залізничний вокзал у Херсоні.

У результаті обстрілу пошкоджено вагон поїзда № 110 Херсон — Львів, поїзд відправився із затримкою у півтори години. Пошкоджений вагон на найближчих станціях замінять на резервний.

Обійшлось без жертв. Працівники та пасажири знаходилися в укритті.