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27 березня 2025, 14:16

ВР схвалила законопроєкт, який наближує ринок автоперевезень до стандартів ЄС

Верховна Рада підтримала в цілому євроінтеграційний законопроєкт № 4560, що дозволяє адаптувати український ринок послуг автомобільного транспорту до стандартів Євросоюзу. Про це йдеться у повідомленні Мінгромади.

Верховна Рада підтримала в цілому євроінтеграційний законопроєкт № 4560, що дозволяє адаптувати український ринок послуг автомобільного транспорту до стандартів Євросоюзу.
Фото: depositphotos

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«За» відповідне рішення проголосувало 267 народних депутатів.

Про що законопроєкт

«Законопроєкт № 4560 є ключовим для інтеграції українських перевізників до європейського транспортного простору. У першу чергу він спрямований на посилення конкурентоспроможності українських перевізників на ринку послуг ЄС. Окрім цього, схвалені норми дозволяють підвищити рівень та якість надання послуг з перевезень, забезпечити цифровізацію сервісів для перевізників. Вдячний народним депутатам за підтримку урядового законопроєкту для забезпечення євроінтеграції України», — наголосив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Схвалений законопроєкт дозволяє імплементувати норми Регламенту Євросоюзу № 1071/2009 у національне законодавство. Зокрема, йдеться про особливості ліцензування перевізників. Серед них:

  • механізм «доброї репутації» для компаній, що займаються автомобільними перевезеннями. Тобто для отримання ліцензії та введення діяльність необхідна буде відсутність звинувачень у тяжких кримінальних злочинах або відсутності санкцій, накладених, зокрема, за тяжкі порушення законодавства стосовно здійснення автомобільних перевезень;

  • відповідне фінансове становище для запуску та управління компаніями, що здійснюють перевезеннями. Це може банківська гарантія або страхування.

  • професійна компетентність менеджерів управителів транспортних компаній.

Поширюватимуться зазначені вимоги на перевізників, що виконують міжнародні перевезення вантажів, пасажирів або ж внутрішні перевезення пасажирів чи небезпечних вантажів.

Законопроєкт також передбачає, що вся інформація щодо автомобільного перевізника буде акумулюватись за допомогою Єдиного комплексу інформаційних систем безпеки автомобільного транспорту (ЄКІС).

Важливою умовою імплеметації законопроєкту є перехідний період в один рік. Це означає, що норми законопроєкту наберуть чинності через один рік після публікації підписаного закону. Таким чином, підтверджувати оновлені ліцензійні умови потрібно буде, коли законопроєкт набере чинності.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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