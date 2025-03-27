Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 2 млрд євро. Відповідну заяву французький лідер зробив на спільному брифінгу з українським колегою Володимиром Зеленським.
Президент Франції оголосив про військову допомогу Україні на 2 млрд євро
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Що відомо
«Хочу сьогодні оголосити новий пакет військової підтримки України вартістю у 2 млрд євро. Ця підтримка має відповідати першочерговим потребам Збройних Сил України», — сказав Макрон.
За його словами, пакет допомоги міститиме протитанкові ракети, засоби протиповітряної оборони, ракети MICA, боєприпаси для літаків Mirage 2000.
Крім цього, у переліку ракети до зенітно-ракетних комплексів Mistral, бронемашини та боєприпаси.
Макрон зазначив, що частину коштів вкладуть у виробництво техніки в Україні завдяки партнерським відносинам з французькими оборонними підприємствами.
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