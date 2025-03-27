Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 670 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 908 890 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
27 березня 2025, 8:14
Втрати ворога за 26 березня: 1 670 російських окупантів, 8 танків та 108 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько/ about 908890 (+1670) осіб,
- танків — 10438 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 21701 (+16) од,
- артилерійських систем — 25265 (+58) од,
- РСЗВ — 1343 (+2) од,
- засоби ППО — 1118 (+1) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 30926 (+108),
- крилаті ракети — 3121 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 42070 (+169) од,
- спеціальна техніка — 3787 (+1)
Джерело: Мінфін
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