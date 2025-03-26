Чат-бот Grok з’явився в Telegram

Розроблений компанією xAI чат-бот Grok на основі штучного інтелекту тепер доступний у Telegram, про що Ілон Маск оголосив 26 березня у своїй соцмережі X.

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Можливості для користувачів Telegram

Власники преміум-акаунтів Telegram отримали безкоштовний доступ до Grok, хоча розширені функції, такі як «Think» чи «DeepSearch», залишилися ексклюзивними для додатків Grok та X. При запуску в месенджері чат-бот вітає користувачів словами: «Я Grok, передова модель від xAI для серйозних і жартівливих бесід — пишіть, і розважайтеся!»

Конкуренція та особливості Grok

Grok, представлений публіці 8 грудня 2024 року, став частиною стратегії xAI, яка в травні того ж року залучила $6 мільярдів, досягнувши оцінки в $40 мільярдів. Чат-бот кидає виклик ChatGPT, Google Gemini та Microsoft Copilot, вирізняючись можливістю аналізувати актуальні дані з X, де понад 600 мільйонів користувачів щомісяця діляться інформацією, як раніше зазначав Маск.