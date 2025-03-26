Промвиробництво в Україні торік уповільнилося до 3,6% — Держстат

Промислове виробництво в Україні у 2024 році уповільнилося до 3,6%, у 2023 році зростання становило 6,8% після падіння на 36,7% у 2022 році. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За даними Держстату, у грудні 2024 року проти грудня 2023 року промислове виробництво зменшилося на 3,3%, у листопаді — на 0,4%.

Торік з січня по травень спостерігалося зростання промислового виробництва. Після стрибка на 17,2% у січні темпи відновлення уповільнилися до 3,6% у травні.

Влітку було зафіксоване падіння — від 0,3% у червні до 1,5% у липні та 4,3% у серпні. Однак у вересні та жовтні динаміка змінилася на позитивну: виробництво зросло на 1,3% та 0,9% відповідно.