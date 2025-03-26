До закриття міжбанку курс долара впав на 4 копійки у купівлі та у продажу. Євро впало на 16 копійок у купівлі та у продажу.
26 березня 2025, 17:21
Курс валют на вечір 26 березня: євро подешевшало на міжбанку на 16 копійок
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Відкриття 26 березня
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Закриття 26 березня
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Зміни
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41,57/41,60
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41,53/41,56
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4/4
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43,60/43,62
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43,44/43,46
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16/16
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,88 грн. Євро купують за 44,75 грн, а продають за 45,27 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,45−41,55, євро — 45,00−45,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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