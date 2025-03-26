Акції CD Projekt впали через відтермінування «Відьмака IV»

Польська компанія CD Projekt зазнала різкого падіння акцій на 13% після заяви про те, що реліз гри «Відьмак IV» відбудеться не раніше 2026 року. Ця новина розчарувала інвесторів, які сподівалися на швидший запуск проєкту, пише Reuters.

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Затримка релізу викликала занепокоєння

Оголошення про перенесення прем'єри «Відьмака IV» на період після 2026 року спричинило побоювання, що розробка гри затягнеться довше, ніж прогнозували. Фінансовий директор компанії Пьотр Нелюбович пояснив, що конкретної дати запуску ще немає, а згадка 2026 року була зроблена для прозорості перед інвесторами.

Реакція ринку та прогнози

Аналітики JPMorgan зазначили, що для частини інвесторів таке відтермінування не стало шоком, адже це відповідає внутрішнім очікуванням CD Projekt. Хоча експерти раніше припускали вихід гри у другому кварталі 2027 року, нинішня невизначеність посилила негативний настрій на ринку. Компанія розпочала активну фазу виробництва «Відьмака IV» ще в листопаді 2024 року.