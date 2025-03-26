Ціни на паркомісця в Україні за рік зросли на 8,7%. Найдорожче у Києві — 879 тисяч гривень

У лютому 2025 року медіанна ціна місця на паркінгу по Україні становила понад 708 тис. грн, що на 8,7% більше, ніж у 2024 році. Порівняно з лютим 2024 року, попит зріс на 18%, однак пропозиція зменшилась на 4,6%. Про це свідчать дані OLX Нерухомість, пише ЕП.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Хто лідирує

Лідером за кількістю оголошень та відгуків на оголошення про продаж місця на паркінгу є Київ. Середня ціна паркомісця у столиці зменшилась на 1,8% порівняно з лютим 2024 року та становить понад 879 тис. грн.

Щодо загальної тенденції, то ціни на паркінг переважно зростають, відмітили в OLX Нерухомість. Зокрема найбільшу зміну спостерігаються:

в Одесі — на 14,7% — з 543 тис. грн до 623 тис. грн;

Львові — на 10% — з 567 тис. грн до 624 тис. грн;

Дніпрі — на 8% — з 748 тис. грн до 808 тис. грн.

Натомість попит щодо купівлі місць на парковках, на відкритих майданчиках, зменшився на 27,6%. Медіанна ціна також впала на 3% та становить наразі 40 тис. грн. Пропозиція зменшилась на 11,6%.

Зокрема зниження цін на купівлю місця на парковці спостерігаємо у містах з найбільшою пропозицією:

-88,2% у Дніпрі (з 169 тис. грн до 20 тис. грн);

-38,2% у Києві (з 97 тис. грн до 60 тис. грн);

-9,8% в Одесі (з 39 тис. грн до 35 тис. грн).

Найвища медіанна вартість місця на парковці по Україні зафіксована у Львові — 564 тис. грн, що на 13% більше, ніж у лютому 2024 року.

Попит на купівлю місць на парковці помітно зменшився у Сумах (-88%), Одесі (-57%), Києві (-31,6%) та Львові (-20,9%).

Загалом у 2025 році спостерігаємо зростання вартості місць та попиту на паркінг у містах з найбільшою пропозицією. Ціни ж місць на парковках та попит на них, навпаки, зменшуються.