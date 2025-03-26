Акції виробника двигунів, якого купили всього за 1 євро, злетіли на 700% за кілька днів

Компанія Steyr Motors AG, яку в 2022 році придбали за символічний 1 євро , несподівано здобула популярність серед інвесторів. Акції австрійського виробника дизельних двигунів за лічені дні злетіли на сотні відсотків, привернувши увагу фінансового світу. Про це пише Bloomberg.

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Від 1 євро до біржового успіху

У 2022 році німецька інвестиційна компанія Mutares SE викупила Steyr Motors у французького концерну Thales. Виробник двигунів для військових кораблів США та танків Leopard 2 дебютував на Франкфуртській біржі в жовтні 2024 року з ціною 14 євро за акцію. Після початкової стагнації в березні 2025 року акції різко зросли, досягнувши піка у 240 євро минулого тижня. Втім, після цього ціна відкотилась до 60 євро.

Причини стрімкого злету

Зростання пов’язують із пожвавленням інтересу до європейських оборонних компаній на тлі скорочення військової присутності США в регіоні та збільшення оборонних бюджетів у Європі. Steyr Motors прогнозує приріст продажів на 40% у 2025 році. Ще одним фактором стала обмежена кількість акцій у вільному обігу, що робить їх чутливими до ринкових коливань — навіть невеликі угоди суттєво впливають на ціну.

Реакція компанії та перспективи

Генеральний директор Steyr Джуліан Кассутті назвав злет акцій «сюрреалістичним», але підкреслив, що це відображає ринкову динаміку. За його словами, інтерес інвесторів зріс завдяки високим операційним результатам компанії та рішенню Німеччини нарощувати оборонні витрати. Хоча прямий вплив на діяльність фірми відсутній, медійна увага лише посилила її позиції.

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