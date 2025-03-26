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26 березня 2025, 14:27

Міноборони з початку року уклало контракти з українськими виробниками зброї на 130 мільярдів

У 2025 році в межах ініціативи «Зброя Перемоги» Міноборони уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння на суму майже 130 млрд грн. Про це заявив директор Департаменту політики закупівель Гліб Канєвський, повідомляє пресслужба Міноборони.

У 2025 році в межах ініціативи «Зброя Перемоги» Міноборони уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння на суму майже 130 млрд грн.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Під час онлайн-зустрічі з представниками Федерації роботодавців України Defence основною темою обговорення стали пріоритети закупівельної політики Міноборони на 2025 рік.

При цьому ключову увагу було приділено програмі «Зброя Перемоги» — механізму довгострокових контрактів на три, п’ять або десять років для національних виробників озброєння та військової техніки.

Зокрема, Канєвський детально розповів про вимоги до українських зброярів, які прагнуть увійти до переліку «Зброя Перемоги» та укласти довгострокові контракти. Серед ключових критеріїв — обов’язкове проходження кодифікації, налагодження серійного виробництва, досягнення рівня локалізації не менше ніж 50% тощо.

«Програма „Зброя Перемоги“ дозволяє нам будувати довгострокові партнерства з українськими виробниками. Це не лише стабільність постачань для ЗСУ, а й розвиток оборонної промисловості, створення нових робочих місць та посилення економіки в умовах війни. Наше завдання — забезпечити передбачуваність і сталість цього процесу», — підкреслив Канєвський.

Учасники зустрічі також обговорили пріоритетні напрями закупівель на 2025 рік, удосконалення нормативної бази та можливості розширення механізмів довгострокового контрактування.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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