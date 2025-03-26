Україна збільшила експорт яєць удвічі

У січні-лютому 2025 року Україна експортувала 20,1 тис. тонн яєць, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані Державної митної служби, повідомляє Agro Times.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У грошовому еквіваленті експорт за два місяці цього року зріс у 2,1 раза, як порівняти з аналогічним періодом 2024 року, і склав $23 млн.

Куди найбільше продають

Головними покупцями українських яєць протягом січня-лютого 2025 року були:

Хорватія (22,4%),

Італія (11,5%),

Польща (11%).

У 2024 році Україна експортувала 77 800 тонн яєць, що на 59,4% більше, ніж у 2023 році. Виторг склав $72,8 млн, що на 22% перевищує показник попереднього року. Основними ринками збуту були Нідерланди, Ізраїль, Польща та Італія.