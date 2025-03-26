У січні-лютому 2025 року Україна експортувала 20,1 тис. тонн яєць, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані Державної митної служби, повідомляє Agro Times.
Україна збільшила експорт яєць удвічі
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У грошовому еквіваленті експорт за два місяці цього року зріс у 2,1 раза, як порівняти з аналогічним періодом 2024 року, і склав $23 млн.
Куди найбільше продають
Головними покупцями українських яєць протягом січня-лютого 2025 року були:
- Хорватія (22,4%),
- Італія (11,5%),
- Польща (11%).
У 2024 році Україна експортувала 77 800 тонн яєць, що на 59,4% більше, ніж у 2023 році. Виторг склав $72,8 млн, що на 22% перевищує показник попереднього року. Основними ринками збуту були Нідерланди, Ізраїль, Польща та Італія.
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