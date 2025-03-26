НБУ високо оцінює адаптацію ринку ОСЦПВ до нових стандартів — Рожкова

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 березня 2025, 16:05

НБУ високо оцінює адаптацію ринку ОСЦПВ до нових стандартів — Рожкова

Національний банк України позитивно оцінює перехід ринку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСЦПВ) на оновлені вимоги, що діють із 1 січня 2025 року. За словами першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, процес відбувся гладко і без значних труднощів. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

Національний банк України позитивно оцінює перехід ринку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСЦПВ) на оновлені вимоги, що діють із 1 січня 2025 року.
Фото ЕП

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Успішний старт і паралельна дія полісів

Рожкова зазначила, що перехід на нові правила пройшов злагоджено, а учасники ринку добре адаптувалися до змін. Наразі одночасно діють як старі поліси, укладені за попереднім законодавством, так і нові, що відповідають оновленим умовам, що не створило проблем для автовласників чи страховиків.

Підготовка МТСБУ та контроль НБУ

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) продемонструвало високий рівень готовності завдяки вдосконаленню внутрішніх процедур і корпоративного управління. НБУ, ставши регулятором МТСБУ, отримав повноваження затверджувати або змінювати керівництво бюро за наявності порушень, тоді як члени МТСБУ самостійно обирають виконавчий орган, погоджуючи кандидатури з Нацбанком.

Нові стандарти звітності та стабільність фондів

За новими правилами МТСБУ зобов’язане щорічно звітувати про формування й витрати фондів із обов’язковим аудитом і публікацією результатів. У разі зниження фондів нижче встановленого рівня бюро може збільшувати внески страхових компаній, але має прозоро пояснювати, на що спрямовуються ці кошти, додала Рожкова.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Вигіднооформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua та отримуйте поліс на свій e-mail за 5 хвилин

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
bosyak
bosyak
26 березня 2025, 16:16
#
Так співпало, напевно, що підвищення ставок автоцівілки супроводжувало вхід страховиків у ОВДП :) Домовились.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами