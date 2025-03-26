НБУ високо оцінює адаптацію ринку ОСЦПВ до нових стандартів — Рожкова

Національний банк України позитивно оцінює перехід ринку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСЦПВ) на оновлені вимоги, що діють із 1 січня 2025 року. За словами першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, процес відбувся гладко і без значних труднощів. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

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Успішний старт і паралельна дія полісів

Рожкова зазначила, що перехід на нові правила пройшов злагоджено, а учасники ринку добре адаптувалися до змін. Наразі одночасно діють як старі поліси, укладені за попереднім законодавством, так і нові, що відповідають оновленим умовам, що не створило проблем для автовласників чи страховиків.

Підготовка МТСБУ та контроль НБУ

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) продемонструвало високий рівень готовності завдяки вдосконаленню внутрішніх процедур і корпоративного управління. НБУ, ставши регулятором МТСБУ, отримав повноваження затверджувати або змінювати керівництво бюро за наявності порушень, тоді як члени МТСБУ самостійно обирають виконавчий орган, погоджуючи кандидатури з Нацбанком.

Нові стандарти звітності та стабільність фондів

За новими правилами МТСБУ зобов’язане щорічно звітувати про формування й витрати фондів із обов’язковим аудитом і публікацією результатів. У разі зниження фондів нижче встановленого рівня бюро може збільшувати внески страхових компаній, але має прозоро пояснювати, на що спрямовуються ці кошти, додала Рожкова.

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