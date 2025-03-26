Нові китайські «зелені» правила можуть обійтися Nvidia у $17 млрд щорічно

Нові екологічні вимоги Китаю ставлять під загрозу значну частину доходів американської компанії Nvidia через можливу заборону її чипів H20. Якщо ці норми почнуть діяти в повну силу, виробник може недоотримати $17 млрд на рік, стверджує Financial Times.

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Що відбувається з чипами Nvidia в Китаї

Китайська влада через Національну комісію з розвитку та реформ (НКРР) встановила жорсткі стандарти енергоефективності для обладнання в дата-центрах. Чип H20, який Nvidia адаптувала під американські експортні обмеження, не вписується в ці рамки.

Поки що регулятор м’яко переконує великі компанії, такі як Alibaba, Tencent і ByteDance, відмовитися від закупівель H20, але продажі тримаються на рівні.

Утім, за даними джерел, у разі посилення перевірок Nvidia може втратити клієнтів на користь місцевих гравців, наприклад Huawei, чиї розробки краще відповідають екологічним цілям Китаю.

Як Nvidia реагує на виклик

Щоб зберегти позиції, Nvidia готується до діалогу з НКРР і планує модернізувати H20, хоча це може зробити чип менш привабливим для покупців. Водночас китайські компанії обходять обмеження, встановлюючи H20 у старі дата-центри, хоч і наражаються на ризик санкцій.

У 2025 фінансовому році ринок Китаю приніс Nvidia $17,1 млрд — це 13% від її загального виторгу.

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