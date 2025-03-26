Курс валют на 26 березня: долар та євро в банках подешевшали

У середу на готівковому ринку курс долара у покупці втратив 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро втратило 10 копійок у покупці та у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 2 копійки у купівлі та 3 копійки у продажу. Євро втратило 10 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,90 грн. Євро купують за 44,70 грн, а продають за 45,30 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,50−41,60, євро — 45,05−45,25 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,57−41,60 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,84−44,86 грн/євро.

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